Securitas-ansatt krever erstatning etter arbeidsskade

Pluss

Det er advokat Tore Leiros ved Advokatene Leiros & Olsen AS i Tromsø som på vegne av kvinnen har tatt ut stevning ved Vesterålen tingrett. Søksmålet er rettet mot DNB Livsforsikring AS etter at kvinnen fra Sortland ble nektet økonomisk erstatning etter arbeidsulykken.