Andenes havn står uten bunkringsmuligheter:

– Må hente drivstoff på Sortland

Siden i fjor har fiskere og fiskemottakene på Andenes vært lovet at det skal være bli mulig å bunkre drivstoff for mindre båter på flytebrygga i havnebassenget. Ennå er ingenting skjedd og det fører til at båter velger bort Andenes.