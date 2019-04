Vekslet stjålet indrefilet med penger i samme butikk

Pluss

I tilleggstiltalen fra politimesteren i Nordland, som består av to punkter denne gangen, skal den tiltalte mannen fra Øksnes forsettlig ved å «skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og dermed rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldt tap eller fare for tap for noen».