Kommunale energiselskaper taper 1,7 millioner kroner

Økonomisjef Nils-Arne Stikholmen i Trollfjord Bredbånd AS på Stokmarknes sier til VOL at hans selskap til samme kjøpte aksjer for 540.000 kroner i det konkursrammede selskapet. I tillegg til aksjene bidro Trollfjord Bredbånd AS med et konvertibelt lån på 411.000 kroner til Hitch AS. De hadde også inngått en garantiforpliktelse på 280.000 kroner i selskapet.