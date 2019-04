– Å komme inn i Notre Dame-katedralen sto øverst på lista før ferien

Pluss

Han kommer opprinnelig fra Hennes i Hadsel, men bor i Bardufoss. Han er for tiden i Paris på ferie sammen med familien.

– Vi fikk allerede nyheten da vi satt på flyet til Paris. Selv om vi er utenforstående, kom det som et sjokk, forteller Torkildsen til VOL.

Med tanke på at hotellet deres ikke var så langt unna den brennende katedralen, tok de turen til området mandag kveld.

– Vi så røyken og brannen på avstand. Det hadde samlet seg tusenvis av personer i nærheten. Området inn til katedralen, som ligger på en øy, var helt avsperret. Det måtte være hundrevis av brannmenn på stedet, sier han.

Nidarosdomen

Ett av målene med Paris-turen for Torkildsen og familien, var nettopp å besøke Notre Dame-katedralen, men det ble det altså ikke noe av.

– Siden vi ikke har vært der før, sto det øverst på lista vår, men det er heldigvis mye annet å se i Paris, sier Torkildsen.

Han understreker at det er litt vanskelig å ta inn over seg brannen på samme måten som en pariser eller franskmann gjør, men synes at hele situasjonen er tragisk.

– Sett med norske øyne vil en naturlig sammenligning være dersom Nidarosdomen begynte å brenne. Selv om man ikke bor i Trondheim, er det mange nordmenn som har et spesielt forhold til den. En brann der ville vært en nasjonal krise, sier vesterålingen.

Stille alle steder

Han og familien har også vært i nærheten av katedralen i dag, tirsdag, da det gikk an å komme nærmere bygget med tanke på at brannvesenet fikk kontroll og etter hvert slukket brannen. Ifølge Torkildsen er det ytre skadene ikke veldig synlige.

– Men katedralen ser annerledes ut. Taket har forsvunnet, og de spesielle vinduene av tre, er skadet. Det mest synlige er at selve spiret mangler, sier han.

Torkildsen sier at stemningen i Paris er spesiell og preget av ettertanke.

– Vi har gått mye rundt i byen i dag, og det er generelt ganske stille alle steder. Stemningen er naturlig nok veldig spesiell, slår Frank Robert Torkildsen fast.

Pengene strømmer på

Frankrikes president Emmanuel Macron var tirsdag raskt ute med å love at katedralen skal gjenoppbygges i all sin prakt, skriver NTB.

– Dette dreier seg om vår historie, vår litteratur, vår fantasi – stedet der vi opplevde våre største øyeblikk, våre epidemier, kriger og frigjøringer, sa han, og la til at han ville opprette en innsamlingsaksjon for å sikre midler til restaureringsarbeidet.

Allerede i løpet av tirsdagen pengesekken til gjenoppbygging betydelig større, skriver NTB. De franske milliardærene Bernard Arnault og François-Henri Pinault har lovet henholdsvis 200 millioner og 100 millioner euro til gjenoppbyggingen. En rekke land, inkludert Norge, har lovet å bistå med både penger og eksperthjelp.