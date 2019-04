Brannsjefen: – Hadde vi kommet ti minutter senere ville vi hatt en fullt utviklet husbrann med fare for spredning

Husbrannen på Stokmarknes i natt endte uten alvorlig personskade og med et hus som ble røykskadet, men ikke totalskadd. Brannsjef i Hadsel Øyvind Skjørholm berømmer huseier for at det skjedde.