– Du bør snarest beklage din feilinformasjon om Orion

Det var i forbindelse med redningsaksjonen utenfor Mørekysten (cruisebåten «Viking Sky») at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum tok opp redningsberedskapen langs norskekysten.

Slagsvold Vedum pekte på at 333-skvadronen på Andøya var bedt om å stille med et Orion-fly til den nevnte redningsaksjonen, men at man ikke hadde kapasitet til det.

– Kan statsminister Erna Solberg, som den øverste ansvarlige for landets beredskap, godta og akseptere at Orion-flyene ikke har kapasitet til å bistå i den typen store hendelser som vi så på mørekysten sist helg, spurte Vedum 27. mars.

Statsminister Erna Solberg pekte på at Orion-flyene er veldig gamle og at man har kapasitetsproblemer både når det gjelder mannskap og flytimer.

– Når det gjelder Orion-spørsmålet, er det slik at Orion-flyene våre er egentlig på overtid. Denne regjeringen valgte å gå vekk fra det konseptet som forsvarssjefen hadde lagt til grunn, nemlig at vi skulle bruke satellitter og droner og ikke ha den typen kapasitet som Orion-flyene representerte. Vi valgte å si at vi kjøper nye P-8 – og vi er i den fasen.Så har Orion kapasitetsutfordringer både når det gjelder mannskap og flytimer, for flyene er veldig gamle, og vi venter på nye, svarte Solberg, som videre lovet å undersøke årsaken til at Orion ikke kunne delta i redningsaksjonen.

– Feilaktig informasjon

Replikkvekslingen i Stortinget har ikke gått upåaktet hen og førte til at Hansen på Aun tok tastaturet fatt.

– Kjære Erna Solberg! Det er beklagelig at du som landets statsminister i dagens Spørretime, 27. mars, skaper et inntrykk av at Orionflyene på Andøya er i en dårlig forfatning, åpner Hansen, som har røtter på Andenes.

– Det er beklagelig når du – høyst sannsynlig vet – at for få år siden var det brukt 1.200 millioner kroner på å oppruste disse flyene, for at de skulle kunne være operative i mange år fremover. For flere år siden ble dette arbeidet utført. Blant annet ble vingene skiftet, samt en del oppgradering av annet utstyr, skriver Hansen.

– I mine øyne har du i dagens spørretime gitt feilaktig informasjon til representant Vedum, og det er beklagelig, skriver Hansen.

– Bør beklage

Hansen skriver videre at regjeringen nå kaster bort 30 milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og i stedet bygger opp på Evenes. Hansen mener dette er uforståelig.

– Dette forteller meg at dere nå kjemper fortvilt for å ikke tape prestisje, og lar milliardene rulle for å bevare ansikt. I stedet for å bygge opp Evenes burde dere la denne flyplassen være sivil, og satse alt på Andøya – siden dere er så opptatt av alt i samme kurv, skriver Hansen og har en klar oppfordring til statsministeren:

– Du bør snarest beklage din feilinformasjon om Orionflyene.