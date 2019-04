Fredrik Angell Moe fra Sortland med tiårsjubileum i crewet under TG:

– Vi i crewet anser Vikingskipet som påskehytta vår

For tiende år er Fredrik Angell Moe fra Sortland med i crewet under The Gathering (TG) i Vikingskipet på Hamar. Selv er han ikke veldig spillinteressert, men ser på det som en fordel.