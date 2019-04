Bø-selskap skifter daglig leder

Pluss

Selskapet har planer om å etablere et pilotanlegg for tørking av fisk i Bø, og har samlet seg en nokså stor kapitalbase. Koinvesteringsfondet for Nord-Norge har gått inn med syv millioner kroner i selskapet, og private investorer har bidratt med åtte millioner kroner. Selskapet har planer om å bruke en ny teknologi utviklet ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.