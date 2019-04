Vesterålsbonde fikk pålegg fra Mattilsynet:

Har etterkommet ett av to pålegg etter 3.900 kroner i mulkt

Mandag skrev VOL at en bonde i Vesterålen risikerte å få flere løpende døgnmulkter for å ikke ha etterkommet to pålegg fra Mattilsynet. Nå har bonden etterkommet ett av to pålegg.