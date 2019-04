«Mobiltelefon-kongen» med kjemperesultat

Pluss

Konsernet, som blant annet har butikker i Alta, Finnsnes, Harstad, Tromsø, Mo, Narvik og på Sortland, viser rask vekst. Alle telebutikkene opererer under merkenavnet TNB. I tillegg består konsernet av eiendomsselskaper (DHO Eiendom, DHO Husrom, DHO Krypinn og DHO Markveien) og et programvareselskap (DHO IT).