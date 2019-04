Kim Daniel deltok i internasjonal pokerturnering

Pluss

– Jeg liker spenning og er et konkurransemenneske. Derfor passet det meg bra å delta i NM. Jeg visste på sett og vis hva som var i vente ettersom dette var andre gang jeg dro til den irske byen for å delta i det nasjonale mesterskapet. Det var artig at jeg etter en trå start klarte å spille meg opp. Jeg er godt tilfreds med at turen gikk i pluss, sa Lungstad da det var tid for å oppsummere utenlandsoppholdet.