Sortland får Tuftepark før fellesferien:

Apparatene er sendt nordover – snart starter dugnaden

–Det som er artig med dette prosjektet er at jeg føler at hele idretten i Sortland står samlet rundt dette, sier Lena Darén. Tirsdag ble apparatene til Tufteparken sendt nordover fra produsenten, og nå skal dugnad for montering organiseres.