Dømt til fengsel for ruspåvirket kjøring

Aktor la blant annet ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 18 dager, samt til å betale en bot på 37.500 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Retten konkluderte med at tiltalte er skyldig etter tiltalen. At kvinnen har tilstått forholdene, mener de også styrkes av sakens øvrige opplysninger. Retten viser til at tiltalte hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte 1,2 promille. I skjerpende retning viser retten til at tiltalte kjørte bil i et boligstrøk der folk ferdes på gaten.

«Gutten som krysset veien foran tiltaltes bil er et eksempel på dette. Bilturen endte i grøften. Selv om turen ikke var lengre enn 100 meter, er det en betydelig risiko for skade forbundet med tiltaltes adferd», står det å lese i dommen.

I formildende retning vektlegger retten tiltaltes erkjennelse, i tillegg til at hun var i en vanskelig privat situasjon på det aktuelle tidspunktet.

Kvinnen dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven, og dømmes til fengsel i 18 dager. I tillegg må hun betale en bot på 37.500 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel.

Kvinnen fradømmes også retten til å kjøre bil i en periode på to år. Når perioden er omme, må hun avlegge førerprøven på nytt. Hun må også betale saksomkostninger til det offentlige, til en verdi av 3.000 kroner.