Tyveriet på Biltrend Vesterålen 14. april fortsatt ikke oppklart

Natt til søndag 14. april ble Biltrend Vesterålen utsatt for nok et tyveri. Denne gang ble tre båtmotorer av typen Yamaha stjålet. Daglig leder for Biltrend Vesterålen Arild Nyborg, uttalte den gang til VOL at det var surt å oppleve tyveri enda en gang.