Sortland G16 banket Andenes

Sortland ble for sterke for gjestene i Blåbyhallen og vant kampen 6-2. Sortland kom desidert best i gang og ledet 2-0 etter bare tre minutter. Når de gikk opp til 3-0 like før pause, var kampen i realiteten avgjort. Andenes kom derimot mer inn i kampen etter hvilen og reduserte to ganger. Trener for Sortland G16, Roger Andreassen, er fornøyd med resultatet, men ikke med selve spillet.