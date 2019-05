Så mange sivile flytimer måtte Kystvakta leie i 2018

Pluss

I følge Kystvaktas årsrapport fra 2018 måtte Kystvakta kjøpe inn 452 timer flyleie fra sivile operatører. Det utgjør over 65 prosent av den totale flytiden på 694 timer for Kystvakta i 2018. I totalen ligger også 67 timer flyving med Lynx og NH-90. Orion fløy 175 timer for Kystvakta i fjor. Det er det laveste antall timer Orion har fløyet for Kystvakta de åtte siste årene.