2018 ble toppår for tvistesaker i Vesterålen tingrett

Det sies at nordmenn elsker tvistesaker. Alt fra trær som skygger for naboen, til grensegjerder ender i retten. De siste årene har likevel antall tvistesaker falt her i landet. I 2016 var det 16 625, i 2017 15 767 i 2017 og i 2018 14 697 tvistesaker som ble behandlet i norske domstoler.