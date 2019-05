Får mindre til spesialundervisning:

– Straffes for at vi gjør det vi skal

– Det føles fryktelig urettferdig og at vi straffes for å gjøre det vi skal, sier Lise grav, rektor ved Åse montessoriskole. Årsaken er at Andøy kommune reduserer støtte til skolen for spesialundervisning.