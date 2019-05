Ord mot ord og steile fronter i tvistesak om sauebesetning

Pluss

Helt til det siste forsøkte partene å komme til enighet i tvistesaken om erstatning for sauebesetning. Det lyktes ikke. Tvisten koker ned til to hovedpunkter: ble det inngått en muntlig avtale om betaling av 2500,- per dyr og hvis ikke, hva vil være rimelig pris for dyr av den kvalitet besetningen bestod av?