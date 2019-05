Kristian Getz, fraflyttet melbuværing og medeier i aktivitetsselskapet XXLofoten AS:

– En sjanse Hadsel og Vesterålen ikke bør la gå fra seg

Kristian Getz, fraflyttet melbuværing og deleier i aktivitetsselskapet XXLofoten AS, har jobbet i reiselivet i Lofoten siden 2003. Han mener at med de omgivelsene som Storheia har, kan Storheia Arena være det som bringer området fra å være en «fantastisk fin plass», til å bli et eldorado for blant annet syklister fra hele verden.