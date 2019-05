Siv overrasket Nordlands beste batterijegere med kake på skolen

Pluss

Bakgrunnen var elevenes gode innsats i konkurransen Batterijakten, som vi har skrevet om tidligere. Der ble de beste skole i Nordland, med over 600 kilo batterier innlevert. Nå ville Hadsel kommune, ved ordfører Siv Dagny Aasvik belønne elevene. Klokka ni var det dekt opp til en overraskende kakefest på skolekjøkkenet.

To av de ivrige batterijegerne, Leon og Marius, forteller at de er i gang med nye miljøprosjekter.

– Nå har vi vært og ryddet søppel ute i naturen.

Fant dere noe farlig søppel?

– Ja, jeg fant en kniv, svarer Leon.

Egne grønnsaker

– De er en imponerende miljøbevisst klasse, slår kontaktlærer Reid-Are Pedersen fast.

Foruten søppelplukkinga, er de i gang med et mer omfattende miljøprosjekt. Premien fra batterijakta, inkluderte nemlig et drivhus.

– Det skal i sette opp i skolegården. Deretter går vi i gang med å så, forklarer Reid-Are.

–Til høsten skal vi lage taco i skolekjøkkenet, og da skal vi ha egendyrkede grønnsaker til. Agurk og tomat, skal vi i alle fall ordne oss med, røper han.

Ut på miljø-tur

– Det dere har gjort, er et godt eksempel på at bare man bestemmer seg for noe og jobber hardt for det, så får man det til, roser Siv Dagny elevene rundt kakebordet.

– Siden dere har vært så flinke, skal kommunen leie buss til dere. Så får dere dra på tur en dag. Det blir en dag på miljøstasjonen til Reno Vest, der dere får omvisning og lære enda mer om resirkulering, lover ordføreren.