Klimastreik førte fram

Det har gått litt over en måned siden elever fra hele Andøy streiket og demonstrerte på Andenes for en fremtidsrettet klimapolitikk under parolen «framtida er viktigere enn fravær». Som en del av streiken leverte de en underskriftskampanje for kildesortering for skolene på Andenes og i Risøyhamn til ordfører Jonni Solsvik.