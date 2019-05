Politiet i Vesterålen er bevæpnet 17.mai

Pluss

Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB. Sikkerhets- og beredskapstiltaket som i fjor ble gjennomført i Oslo, skal nå gjelde for hele landet.

– I Vesterålen vil folk se bevæpnet politi 17. mai. Det følger av den ordren som er gitt av politidirektøren. Men som det er understreket, det er ingen endring i trusselnivået, så 17. mai skal nok foregå som den folkefesten den skal være, sier politiinspektør Per Eik Hagen til Bladet Vesterålen.

Bevæpningsadgangen er avgrenset til såkalt innsatspersonell som er sertifisert til å bære våpen under større arrangementer, og det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.