Nordlaks Oppdrett rammet av algene:

– Det er en forferdelig situasjon

Tirsdag oppdaget Nordlaks Oppdrett AS akutt dødelighet på deres lokalitet Ytre Stræte i Astafjorden. Lørdag har den akutte dødeligheten avtatt på lokaliteten, men kommunikasjonssjef for Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, sier at de ikke kan utelukke at dødeligheten er over.