Det er mer enn 500 Airbnb-senger i Vesterålen

Pluss

Konseptet Airbnb tillater folk å leie hele eller deler av sitt eget hjem for reisende på jakt etter overnatting. Et felles nettsted gir en plattform for å etablere kontakt mellom vert og gjest, og er ansvarlig for håndtering av transaksjonen. I Vesterålen er mange av uteleieobjektene ikke rom i en privat bolig, men gjerne en hytte eller et helt hys.