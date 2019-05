– Akkurat nå er det ingenting som er enkelt for Tromsø

Pluss

– I 19 av 20 tilfeller skal Tromsø vinne enkelt over Melbo, men akkurat nå er det ingenting som er "enkelt" for TIL. Tromsø er jumbo i Eliteserien og har ikke vunnet en seriekamp siden 31. mars. De er svekket av skader på flere nøkkelspillere og har "vikarer" i uvante roller, men det skal likevel ikke utjevne forskjellen på et bunnlag i Eliteserien og Melbo, som tross alt spiller på fjerde nivå.