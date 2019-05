Per Erik Hagen om SSB sin årsverksoversikt i politiet:

– Tallene stemmer ikke

Per Erik Hagen, politiinspektør og leder for politidriftsenheten i Lofoten og Vesterålen, sier til VOL at tallene fra SSB, publisert i Dagbladet, over antall årsverk i norske kommuner ikke stemmer for Vesterålens del.