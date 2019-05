Forslag om skolenedleggelser i Sortland:

FAU-leder frykter at hele skolen forsvinner

– Vi ønsker å beholde hele skolen, inklusive ungdomsskolen, så dette liker vi ikke. Jeg frykter at dette er toppen av isfjellet, at det bare er en begynnelse og at hele skolen etter hvert kan bli lagt ned og sentralisert.