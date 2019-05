Gigantmøte i retten: Slåss om 35 millioner kroner

Pluss

Det begynte med en brann i en truck hos Nergård Bø i januar 2017. En elektrisk truck av merket Still selvantente, og det ble en mindre brann i bygget. Nergård måtte også stanse produksjonen. Etter at forsikringsselskapet Berkley hadde betalt erstatning, gikk selskapet til regress-sak mot truckprodusenten Still. VOL omtalte søksmålet i mars i år. Da lød kravet på 37 millioner kroner.