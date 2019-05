Krever nødnett i Ryggedalstunnelen

Bø-ordfører Sture Pedersen sier til VOL at han synes det er helt uholdbart at det ikke er nødnett i Ryggedalstunnelen. Utbedringsarbeidet er utsatt til 2022, og nå vil Pedersen jobbe for å få fylkeskommunen til å fremskynde prosessen.