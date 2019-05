Ny dom om hatefull ytring i Nordland. Dumt å kalle samer «ante» og hasjrøykende svindlere

Under vårens rettsak om hatkriminalitet i Vesterålen tingrett uttalte aktor Karoline Ekeberg at retten ville sende et signal. I dag falt en ny dom om hatkrim i Nordland, denne gang i Hålogaland lagmannsrett.