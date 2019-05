Ellevill åttemålsthriller da Melbo 2 møtte Landsås

Pluss

Gjestene fra Harstad tok ledelsen etter fire minutter ved Jonas Holmen. Sebastian Karlsen sørget for balanse i målprotokollen, men Melbo begynte å havne bakpå og slapp Landsås mer inn i kampen. To raske mål fra Kristian Ellefsen, sørget for at bortelaget ledet 3-1 knappe ti minutter ut i andre omgang. Flere trodde nok at løpet var kjørt, men Ruben Tollefsen reduserte midtveis i omgangen.