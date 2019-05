Mulighet for næring og bolig

Unik eiendom i Nyksund selges

Det gamle fryseriet i Nyksund er nå lagt ut for salg. Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet i første etasje, med mulighet for bolig i de to andre. – Dette kan være en unik mulighet for rette kjøper, mener megler Per Elvenes i DNB Eiendom.