– Dette står til stryk

Pluss

Etter brannen ved Nergård Bø januar 2017 sendte forsikringsselskapet W. R. Berkley Corporation en representant fra selskapet Crawford til branntomten. Vi fikk vite at Berkley ofte bruker dette selskapet til befaringer. Retten fikk også vite at Crawfords mann hadde gjort en meget slett jobb under befaringen. Det var i hvert fall advokat Amund Steinslands påstand.