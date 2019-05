– Hvem hadde ansvaret for dette? Ikke Still

Pluss

På dag to av tvistesaken i Vesterålen tingrett, fikk «Den brente trucken» et navn – 9399. Det var produksjonsnummeret fra produsenten Still. Stills prosessfullmektige advokat Amund Steinsvik brukte mye tid på 9399s korte, men begivenhetsrike liv i dagens rettsforhandling. Trucken gikk som kjent bort under en brann ved Nergård Bø i januar 2017.