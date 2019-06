De ti dyreste eiendommene i mai

Sum Adresse

6900000 Veg 2416 8, Hadsel (Gnr 64, bnr 365) er solgt for kr 6.900.000 fra Nordnorsk Brønnboring As til Gulle Eiendom As (29.05.2019)

4880000 Gnr 15, bnr 1496, fnr 1, seksjon 1 er solgt for kr 4.880.000 fra Kvartal 20 As til Harjo Eiendom As (27.05.2019)

4880000 Salget omfatter også Gnr 15, bnr 1496, fnr 1, seksjon 2

4880000 Salget omfatter også Gnr 15, bnr 1496, fnr 1, seksjon 3

4280000 Chr. Frederiksens gate 14, Melbu (Gnr 52, bnr 42) er solgt for kr 4.280.000 fra Ellinor Dyveke Jenssen til Røa As (07.05.2019)

4280000 Salget omfatter også Gnr 52, bnr 605

3650000 Oppslåttveien 3 A, Sortland (Gnr 15, bnr 1243) er solgt for kr 3.650.000 fra Arenla Dmello Pettersen og Bengt J Dmello Pettersen til Haakon Anderssen og Nora Mortensen Aalo (08.05.2019)

3458000 Verkstedbakken 14 B, Hadsel (Gnr 65, bnr 1075, seksjon 13) er solgt for kr 3.458.000 fra Steinsvik Hus & Entreprenør As til Ruth Henriette Steiro (31.05.2019)

3450000 Rådhusgata 14 A, Sortland (Gnr 65, bnr 180) er solgt for kr 3.450.000 fra City Centeret Eiendom As til Ohb As (14.05.2019)

3450000 Salget omfatter også Gnr 65, bnr 909

3375000 Aspåsveien 13 A, Sortland (Gnr 15, bnr 1056) er solgt for kr 3.375.000 fra Tao Sandvær-Seim til Julie Antonsen og Stian Mikal Hansen (14.05.2019)

3360000 Risevegen 46 A, Sortland (Gnr 12, bnr 139, seksjon 2) er solgt for kr 3.360.000 fra Kanstad Trelast As til Joachim Ovik og Renate Louise Tollefsen (02.05.2019)

3300000 Ringveien 14 A, Sortland (Gnr 52, bnr 513) er solgt for kr 3.300.000 fra Sylvi Hokland til Signy Aas Andreassen og Vents Kalnins (14.05.2019)