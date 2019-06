Dramatiske påstander i millionsaken i Vesterålen tingrett: – Stills tyske ingeniører dekket slitasjesporene med skitt og fett, hevder Berkleys vitne.

Pluss

Det er ikke ofte 20 mennesker presser seg inn i Rettsal 1 i Vesterålen tingrett. Så er det heller ikke hver dag et erstatningskrav på 35 millioner kroner skal avgjøres. Da tvistesaken etter brannen ved Nergård Bø gikk inn i sin annen uke, var tiden kommet for sakkyndige vitner fra inn- og utland. Rettsalen var derfor fullsatt av vitner, jurister, tolker og et vell av prosjektører, skjermer, ledninger og mer eller mindre utbrente truckdeler.