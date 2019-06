Hyttefelt mot realisering

Pluss

Det er Andøy utvikling AS som står bak prosjektet. Selskapet er eid av Th Benjaminsen AS (52 prosent), Pescador AS (24 prosent) og Rydningen Invest AS (24 prosent). Pescador AS er eid av Andreas Haugen, mens Rydningen Invest AS er eid av Rune Rydningen (95 prosent) og Andre Rydningen ( 5 prosent).