SE-selskap sikret seg stor kontrakt på Evenes

Harstadbygg Entreprenør, som er et selskap i SE-gruppen på Sortland, trakk lengste strået i konkurransen om fornyelse av kjøkken/messe, mannskapsforlegning og administrasjonsbygg på Evenes flystasjon. I tillegg har de opsjon på fornyelse av to befalsforlegninger for Forsvarsbygg. Den totale verdien på hele avtalen, inkludert opsjon, er på 133 millioner kroner (inkl. mva.).