Scoret to mål i kamp som ble preget av alvorlig skade

Pluss

Sortland tok kommandoen fra start og var både mer aggressive og bedre i duellspillet enn motstanderlaget. Karoline Dahl Abelsen åpnet scoringsballet etter knappe tre minutter. Like etter økte Lise Olsen seieren til 2-0. Sortland fortsatte å være best utover i omgangen. Helene Nyvoll sendte Sortland i føringen rett før pause, og allerede da så det ut til at kampen i realiteten var avgjort.