Øksnes merker «Monsen-effekt»

NRK har henvendt seg til Øksnes kommune med følgende spørsmål, som er besvart av rådmannen.

1: – Ble det satt i gang lokale aktiviteter i forkant av eller mens Monsen var på besøk i Øksnes kommune? Hva var disse aktivitetene, og hvordan ble de tatt imot av publikum?

Kommunens svar: «En planlagt festival utvidet sin aktivitet i forbindelse med Monsens besøk, og det ble lagt aktiviteter til Nyksund de dagene Monsen, NRK og Turlaget var i løypa. Konserter, uteservering, vannsport, etc. Dette ble godt mottatt av publikum, men arrangør har i ettertid sagt at de hadde håpet på større oppslutning».

2: – Er det planlagt uteaktiviteter i Øksnes kommune i framtiden som er inspirert av Monsen-besøket?

Kommunens svar: «Vi har lenge ønsket større fokus på Dronningruta, som var ruta Monsen gikk i løpet av to dager i Øksnes. Her har vi et forprosjekt gående, hvor vi jobber for at løypa skal bli en nasjonal tursti. Dette er ikke kommet i stand på grunn av Monsen-besøket, men jeg tror snarere besøket kom i stand på grunn av oppmerksomheten som er skapt rundt akkurat denne løypa. Vi har et lengre perspektiv på dette arbeidet, og ønsker å ruste oss for flere besøkende, før vi starter noe promotering-intensiv for å få flere besøkende. Vi opplever uansett en økt tilstrømning til Øksnes, noe som handler om stor interesse for Lofoten og Vesterålen i reiselivssammenheng».

3: – Har dere merket noe effekt fra Monsen-besøket i form av at flere turister kommer, eller at folk i det lokale miljøet er mer motivert til å gå ut i friluft?

Kommunens svar: «Vi har opplevd større oppmerksomhet rundt Dronningruta fra folk som har sett NRK-programmene. Men vi har hatt telling på løypa siden 29.mai i forbindelse med forprosjektet vårt, og har med eller uten Monsen et svært høyt besøk på denne turstien. Vi regner med å passere 30 000 besøkende denne sommersesongen».

4: – Monsen-besøket var promotert på Facebook, men vi finner ingen informasjon om det på kommunens hjemmeside. Er det noe grunn til dette?

Kommunens svar: «Vi promoterte Monsen-besøket på vår Facebook-side, og nådde svært mange på denne måten. Vår hjemmeside er under oppgradering, og er derfor ikke like oppdatert som den kommer til å være etter ny-lansering om to måneder. Det er årsaken til at denne kanalen ikke ble benyttet i promoteringen».

Så mange så på tv-sendingene fra Vesterålen NRK hadde meget godt gjennomslag for sine sendinger i Vesterålen.

