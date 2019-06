Psykiatrisk pasient ble kasteball mellom to sykehus og Sortland kommune

Sortland kommune har gått til det uvanlige skritt å klage inn to sykehus til Fylkesmannen. Kommunalsjefen anmoder myndighetene om å vurdere tilsynssak mot sykehusene, etter at en psykiatrisk pasient ble kasteball mellom de to sykehusene og kommunen.