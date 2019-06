— Typisk, stadig og ekstraordinær risiko, sier advokat Morten Nadim. Berkleys advokater legger hele ansvaret for millionbrannen ved Nergård Bø hos truckfabrikanten Still.

Pluss

Selv etter tre dager med tekniske ekspertvitner står partene i tvistesaken mellom Still og Berkley ikke noe nærmere hverandre. Snarere tvert imot. Forsikringsselskapet Berkley som representeres av advokathuset Wiestad fra Oslo hevder fortsatt Still har ansvaret for brannen i Nergård Bø i januar 2017. Nærmere bestemt at en produksjonsfeil i truck 9399 resulterte i en kortslutning som forårsaket millionbrannen.