– Det blir en artig utfordring og prøve å slå ligaens beste

Pluss

For på motsatt banehalvdel på søndag står et lag som så langt ikke har tapt en eneste kamp. Finnsnes står med fem seire, to uavgjorte, null tap og 20-7 i målforskjell så langt. MIL følger ikke langt bak med fire seire, tre uavgjorte og ett tap og 14-7 i målforskjell.