3,6 millioner i pluss for Hvalsafari AS

Pluss

Hvalsafari AS ble stiftet 8. juni 1989 og kan dermed feire 30-årsjubileum i disse dager. Gjennom selskapet Maan Eiendom AS er Geir Maan selskapets største aksjonær med 73,97 prosent av aksjene. Maans far og sønn eier til sammen 3,56 prosent av aksjene.