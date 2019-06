Håvard blir «King of the road» i Vesterålen

Pluss

Vi møter de to konkurrentene, inntil nå, framfor bergingsbilene i Vestmarka på Sortland. Det er disse bilene som nå blir enerådende innen bilberging i Vesterålen. Håvard Hansen i Assistanse Nor AS har bestemt seg for å satse for fullt. Konkurrenten Ronn Olsen i Bilberging Sortland AS kaster samtidig inn håndkleet, til fordel for fast, trygg og ordnede forhold som ansatt i staten. Han selger samtidig bilparken sin til den tidligere konkurrenten.