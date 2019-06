– Fullstendig skivebom å beskylde Still for uaktsomhet i produksjonen, hevder Stills advokater i Vesterålen tingrett

Etter to uker med forhandlinger var Stills advokater like kompromissløse: Still har overhodet ikke noe ansvar for brannen ved Nergård Bø. Advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk fra Riisa hevdet Berkley ikke hadde oppfylt bevisbyrden og omtalte et av motpartens hovedvitner som «en bilmekaniker som ser spøkelser ved høylys dag.»