Framgang for «Folkets hus»

Det ble avholdt et møte mellom partene i april, der fokus fra Øksnes kommune var å oppdatere ildsjelene bak prosjektet «Folkets hus» på status. Øksnes kommune er i en prosess på å utvikle et framtidig skolekvartal på Myre, der man også blant annet planlegger nytt svømmebasseng og ny flerbruksarena.

Basseng ved Øksneshallen

I løpet av 2019 har kommunen som målsetning å planlegge nytt basseng ved Øksneshallen, der en ved delvis hjelp av innkjøpt kompetanse produserer forhåndsvarsel på spillemiddelsøknad og et skisseprosjekt—inklusiv kostnadsestimat- på bygg og byggesett basseng.

Videre skal det produseres et mulighetsstudium med en første versjon av skisseprosjekt for kulturarena inklusiv realisering av kultursal. Her vil man kjøpe inn ekstern kompetanse før ferien og gjennomføre forstudiet høsten 2019.

«Folkets sal»

Øksnes kommune inviterte Folkets hus sine representanter til å være prosjektdeltaker i mulighetsstudiet med særlig fokus på realisering og finansiering av «Folkets sal». Folkets hus kvitterte ut at dette var naturlig oppfølging av tidligere dialog, men at konkret deltakelse skal drøftes internt. I et videre prosjektforløp (forstudie) bør roller og forventninger avklares i en enkel skriftlig avtale, heter det i referat fra møtet.