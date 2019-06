Utsatte pengestøtte til ny pilotskole

Pluss

Det var en relativt beskjeden sum på 100.000 kroner flyskolen PFA søkte midler om fra omstillingsprogrammet Samskap. Midlene skulle brukes til en forstudie for å avklare blant annet arealsituasjon, og studiefinansiering i forhold til Lånekassen. Ifølge Lånekassens regelverk gis ikke EU- og EØS-borgere tilgang til den norske studielånsordningen, noe som er avgjørende for at prosjektet kan realiseres.